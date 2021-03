A OCDE deu um salto e revisou para alta sua estimativa de crescimento mundial em 2021, a 5,6%, no lugar dos anteriores 4,2%, ante os efeitos conjugados do megaplano de reativação econômica e da vacinação contra a covid-19 - apontam as perspectivas econômicas provisórias publicadas nesta terça-feira (9).



"As perspectivas econômicas mundiais melhoraram claramente em consequência do avanço progressivo de vacinas eficazes, do anúncio das novas medidas de apoio em alguns países e de sinais que mostram que as economias se acomodam melhor do que o previsto às medidas de restrição", explica a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, que pediu a todos governos que "acelerem a produção de vacinas".