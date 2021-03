Procuradora nomeia advogados para investigar denúncias contra governador de Nova York

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, nomeou nesta segunda-feira dois advogados independentes para investigar denúncias de assédio sexual contra o governador Andrew Cuomo, enquanto aumentava a pressão de congressistas pela renúncia do mesmo.



Letitia informou ter designado Joon Kim, ex-procurador federal, e Anne Clark, advogada trabalhista, para investigarem as acusações feitas por cinco mulheres contra o governador democrata, que se tornaram públicas no mês passado.



"Esta equipe está encarregada de conduzir uma investigação exaustiva e independente sobre as acusações de assédio sexual contra o governador Cuomo, incluindo a condução desses assuntos por sua administração", assinalou a procuradora, sem especificar quanto tempo levará a apuração.



Os advogados foram designados em meio a pedidos crescentes pela renúncia de Cuomo, embora o governador, que ocupa o cargo há 10 anos, tenha descartado essa possibilidade.