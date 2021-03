Biden nomeia duas mulheres generais para liderar comandos militares

O presidente americano, Joe Biden, anunciou nesta segunda-feira (8) a nomeação de duas mulheres para liderar os comandos militares dos Estados Unidos.



Elas serão apenas a segunda e a terceira mulheres a ocupar tais cargos militares de alto escalão no país.



A general da Força Aérea dos Estados Unidos, Jacqueline Van Ovost, a única mulher a alcançar o posto de general de quatro estrelas, o mais alto das Forças Armadas, foi indicada para chefiar o Comando de Transporte (USTRANSCOM).



A general de três estrelas do Exército Laura Richardson foi indicada para liderar o Comando Sul (SOUTHCOM), que cobre a América Central e a América Latina. Ela também receberá sua quarta estrela.



Se o Senado confirmar suas nomeações, Van Ovost e Richardson seguirão Lori Robinson, que foi a primeira mulher à frente de um comando militar. Ela liderou o Comando do Norte (NORTHCOM) antes de se aposentar em 2018.



"Cada uma dessas mulheres liderou carreiras que demonstram habilidade incomparável, integridade e dever para com o país", disse Biden ao apresentar as duas generais durante um breve discurso na Casa Branca.



"Hoje é o Dia Internacional da Mulher e todos nós precisamos ver e reconhecer as conquistas e a superação de obstáculos dessas mulheres", acrescentou.



O Exército dos EUA tem 11 comandos, todos liderados por generais de quatro estrelas.



No mês passado, o The New York Times noticiou que o Pentágono havia decidido pelas indicações de Van Ovost e Richardson já no ano passado.



Mas, de acordo com o jornal, o anúncio foi adiado para depois da eleição presidencial de novembro porque o ex-secretário de Defesa Mark Esper temia que o então presidente Donald Trump não aprovasse a nomeação das generais por serem mulheres.