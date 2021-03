Presidente argentino comemora anulação de condenações de Lula

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, comemorou nesta segunda-feira (8) a anulação das condenações da 'Lava Jato' contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou que a "Justiça foi feita".



"Comemoro que @LulaOficial tenha sido reabilitado em todos os seus direitos políticos. Foram anuladas as condenações contra ele que foram proferidas com o único fim de persegui-lo e eliminá-lo da corrida política", escreveu Fernández no Twitter.



"A Justiça foi feita!", acrescentou o presidente argentino, que se considera amigo de Lula.



O ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin anulou nesta segunda-feira as condenações contra Lula por considerar incompetente a 13ª Vara Federal de Curitiba, o tribunal que as proferiu, abrindo o caminho para o ex-presidente, de 75 anos, disputar as eleições presidenciais em 2022.



Lula tem duas condenações emitidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba por casos vinculados à operação 'Lava Jato', que desvendou um esquema de propinas pagas por grandes empreiteiras a políticos para obter contratos com a Petrobras.



O ex-presidente sempre negou as acusações e se considera alvo de uma operação política contra ele, orquestrada por Sergio Moro, o juiz que liderou a 'Lava Jato', e que em 2019 assumiu o Ministério da Justiça do governo do presidente Jair Bolsonaro, cargo que manteve até abril de 2020.