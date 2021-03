Biden e Kamala enaltecem mulheres militares em discurso

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice, Kamala Harris, enalteceram nesta segunda-feira, 8, a relevância das mulheres militares do país, em discurso por conta do Dia Internacional da Mulher. Biden destacou o apoio que está ocorrendo em meio à pandemia de covid-19, com militares ajudando na vacinação e no tratamento de doentes. Ambos celebraram uma decisão governamental de 2015 que permitiu que mulheres pudessem ocupar todos os cargos militares do país.



"Enfrentamos ameaças, como cibersegurança, que dependem das nossas habilidades", afirmou Kamala, destacando que "precisamos do nosso melhor", sem distinção de gênero, concluiu.