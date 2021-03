Ministro Edson Fachin, do STF, anula todas as condenações de Lula na 'Lava Jato'

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou nesta segunda-feira (8) todas as condenações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abrindo o caminho para ele desafiar as aspirações de Jair Bolsonaro de se reeleger em 2022.



Lula tem duas condenações por casos vinculados à 'Lava Jato', proferidas pela 13º Vara Federal de Curitiba, encarregada das investigações da operação anticorrupção, que descobriu um esquema de pagamento de propinas de grandes empreiteiras a políticos para obter contratos com a Petrobras.



Fachin decidiu que o ex-presidente (2003-2010), de 75 anos, deve ser julgado novamente pela justiça federal em Brasília. O ministro atendeu, assim, a uma das várias objeções da defesa de Lula, que alegava que os casos não se limitavam ao esquema de corrupção em torno da Petrobras, e portanto, não competiam à esfera judicial de Curitiba, a cargo da 'Lava Jato'.



"Recebem com serenidade a decisão", declaram em nota os advogados de Lula, Cristiano Zanin e Valeska Zanin Martins. "A despeito de todas as provas de inocência que apresentamos, o ex-presidente Lula foi preso injustamente, teve os seus direitos políticos indevidamente retirados e seus bens bloqueados", completaram.



Lula declinou se pronunciar, segundo sua assessoria.



O ex-presidente foi condenado em 2018 por corrupção e lavagem de dinheiro como beneficiário de um apartamento tríplex no Guarujá, litoral de São Paulo. Ele esteve preso entre abril daquele ano até novembro de 2019 em uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba.



A sentença foi validada em terceira instância e totalizava 8 anos, 20 meses e 20 dias de prisão. No entanto, depois de um ano e meio, uma decisão do STF lhe permitiu esgotar todos os recursos judiciais em liberdade em novembro de 2019.



No mesmo mês, ele foi condenado a 17 anos em segunda instância, acusado de receber propinas de empreiteiras, no caso do sítio em Atibaia (interior de São Paulo), em troca de influenciar na obtenção de contratos com a Petrobras.



Lula sempre negou as acusações e se considera alvo de uma operação política, orquestrada por Sergio Moro, o juiz que liderou a 'Lava Jato', e que em 2019 assumiu o Ministério da Justiça e da Segurança Pública do governo do presidente Jair Bolsonaro.



A decisão de Fachin representa um golpe de misericórdia na 'Lava Jato' que, depois de várias derrotas judiciais, foi desativada em fevereiro.



Outros dois casos envolvendo Lula no âmbito da 'Lava Jato', até agora sem sentença, também devem passar à esfera de Brasília.



- Bolsonaro 'surpreso' -



Questionado pela imprensa sobre a anulação das condenações de Lula, Bolsonaro afirmou que o ministro Fachin "sempre teve um uma forte ligação com o PT".



"Agora, todo mundo foi surpreendido com isso daí, afinal de contas as bandalheiras que esse governo fez estão claras perante toda a sociedade", completou o presidente em declarações à CNN Brasil.



De acordo com uma pesquisa recente, Lula seria o único candidato com potencial para derrotar Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022.



A anulação das condenações de Lula surge em um momento em que o país atravessa uma grave crise econômica, agravada pela pandemia da covid-19, responsável por mais de 266.000 mortes e se encontra em seu pior momento desde que teve início, há um ano.



A notícia repercutiu com força no Brasil. A bolsa de São Paulo, que recuava 1,5% antes do anúncio, fechou o dia com queda de 4%, enquanto o real se depreciou perante o dólar.



"A Justiça foi feita!", tuitou o presidente argentino, Alberto Fernández.



Segundo a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o ministro Fachin "reconheceu com cinco anos de atraso que Sergio Moro nunca poderia ter julgado Lula".