Ken Follett doa direitos de livro sobre Notre-Dame para restaurar outra catedral

O escritor galês Ken Follet ofereceu todos os direitos autorais de seu livro "Notre-Dame", publicado depois do incêndio da catedral parisiense em 15 de abril de 2019, para financiar a restauração de outra catedral gótica, anunciou nesta segunda-feira (8) a Fundação do Patrimônio da França (FdP).



"Ken Follett doa todos os direitos autorais (de Notre Dame) à FdP. Juntos, optam por fazer essa doação para a restauração e escoramento de outra catedral, a de Dol-de-Bretagne, apoiada pela Fundação. Serão entregues 148 mil euros em breve à comuna", afirmou um comunicado.



Em todo o mundo, 113 mil cópias da obra foram vendidas. Ken Follett é conhecido pelo romance "Os Pilares da Terra" (1989), no qual descreveu o incêndio da fictícia Catedral de Kingsbridge.



Exemplar da arquitetura gótica da Bretanha, região no noroeste da França, a Catedral de Saint-Samson, classificada como monumento histórico desde 1840, está bastante danificada.



Suas obras, com um custo de 2,4 milhões de euros, foram iniciadas em 2019 e devem terminar em 2024.