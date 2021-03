Kamala anuncia US$ 250 milhões para reduzir desigualdade em combate à pandemia

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, anunciou nesta segunda-feira, 8, que o governo americano oferecerá US$ 250 milhões em subsídios para organizações comunitárias que trabalham para reduzir a desigualdade no combate à pandemia de covid-19. "Temos que garantir que o alívio econômico seja distribuído igualmente", declarou a democrata.



De acordo com Kamala, os subsídios financiarão 30 projetos sociais em áreas urbanas e 43 em localidades rurais. Ao mencionar o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão proposto pelo governo ao Congresso, a vice-presidente disse que a lei marcará "um verdadeiro ponto de virada" na luta contra o coronavírus.



O pacote fiscal foi aprovado com modificações no último sábado, 6, no Senado, o que exigirá uma nova análise na Câmara dos Representantes. Os deputados votarão o texto novamente ainda esta semana. O objetivo dos parlamentares democratas é enviar o projeto para a sanção do presidente americano, Joe Biden, até o dia 14 de março, quando expiram benefícios a desempregados.