Padre polonês condenado a três anos de prisão por agressão sexual

Um tribunal polonês condenou, nesta segunda-feira (8), um padre a uma pena de prisão por ter agredido sexualmente um menino, em um caso que desencadeou um debate nacional sobre crimes cometidos pelos membros do clero nesse país católico.



Arkadiusz Hajdasz, de 52 anos, que se reconheceu culpado por beijar o menino e submetê-lo a toques várias vezes, foi condenado a três anos de prisão pelo tribunal de Pleszew, disse à imprensa local.



Bartlomiej Pankowiak tinha dez anos quando começaram os acontecimentos que duraram dois anos e terminaram em 2000.



O padre foi proibido de trabalhar com meninos e jovens durante 10 anos.



"Cometi o ato do caso... Me desculpo sinceramente do fundo do meu humilde coração", declarou o padre na semana passada.



"Reconheço o enorme prejuízo que causei em Bartlomiej pela minha fragilidade humana, minha incompetência, meu pecado".



Bartlomiej Pankowiak e seu irmão Jakub, que também afirma ter sido abusado pelo padre, foram tema de um vídeo divulgado pelo YouTube no ano passado e que foi visto milhões de vezes.