Forças de segurança birmanesas cercam 200 manifestantes em Yangon, denuncia ONU

O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos expressou, nesta segunda-feira (8), preocupação com o destino de 200 manifestantes, incluindo mulheres, cercados pelas forças de segurança birmanesas em Yangon.



"#Mianmar: Estamos profundamente preocupados com o destino de 200 manifestantes pacíficos - incluindo mulheres - que foram cercados pelas forças de segurança em Yangon e correm o risco de prisão ou maus-tratos. Instamos a polícia a permitir que eles saiam com segurança e sem retaliação", tuitou o serviço da comissária Michelle Bachelet.



Os manifestantes estão em uma área do bairro de San Chaung, onde estão cercados por várias forças de segurança, disse uma porta-voz do gabinete de Bachelet.



"A zona está cercada por um grande contingente militar e teme-se que, com o toque de recolher, as forças de segurança prendam a todos", declarou a porta-voz do escritório de direitos humanos da ONU, Liz Throssell, à AFP.



De acordo com a informação à disposição do Comissariado, outros manifestantes estão agora descendo para a área para pressionar a polícia e forçá-la a deixar todos deixarem o local.



Há "temores de que os militares vão de casa em casa", fazendo prisões.



Por volta das 22h, a polícia começou a atirar e fazer prisões, embora não esteja claro contra quem.



Mianmar está atolada em uma severa crise desde o golpe de Estado de 1º de fevereiro que derrubou a líder civil Aung San Suu Kyi e gerou protestos em massa contra a nova junta militar.