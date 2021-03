O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos expressou, nesta segunda-feira (8), preocupação com o destino de 200 manifestantes, incluindo mulheres, cercados pelas forças de segurança birmanesas em Yangon.



"#Mianmar: Estamos profundamente preocupados com o destino de 200 manifestantes pacíficos - incluindo mulheres - que foram cercados pelas forças de segurança em Yangon e correm o risco de prisão ou maus-tratos. Instamos a polícia a permitir que eles saiam com segurança e sem retaliação", tuitou o serviço da comissária Michelle Bachelet.