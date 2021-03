Singapore Airlines inaugura passaporte digital para a covid-19

A companhia aérea Singapore Airlines vai inaugurar na próxima semana um "passaporte digital" desenvolvido pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que permitirá aos passageiros comprovar seu estado de saúde em relação ao coronavírus.



O vírus mergulhou o setor aéreo em uma crise histórica, com uma perda de renda estimada em 510 bilhões de dólares no ano passado.



A IATA elaborou o "Travel Pass", um aplicativo que mostra e autentifica os dados sanitários dos passageiros, como seus testes de covid-19 ou seu estado de vacinação, para facilitar os controles.



A companhia aérea começará a testar o dispositivo nos voos entre a cidade-Estado e Londres de 15 a 28 de março com passageiros cujos celulares funcionem com o sistema iOS.



"Nossa associação com a Singapore Airlines será a primeira implantação completa do IATA Travel Pass e ajudará a voltar a colocar o setor aéreo mundial na atividade", disse Nick Careen, executivo da associação.



Os usuários podem reservar testes de covid-19 em uma clínica através do aplicativo.



Depois de se registrarem na clínica mediante o aplicativo, recebem os resultados dos testes e a confirmação de seu estado de saúde no Travel Pass.



O próximo passo é mostrar seu estado de saúde pelo aplicativo na hora do pagamento.



Outras companhias aéreas, como Air New Zealand e Emirates, também devem participar nos testes deste aplicativo.



