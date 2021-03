Rebeldes apoiados pelo Irã assumem ataque ataque a porto de petróleo saudita

Rebeldes houthi, aliados do Irã, afirmaram que eles foram os responsáveis pelo ataque a um importante porto petrolífero da Arábia Saudita, realizado com drones e mísseis neste domingo, 7. Autoridades sauditas disseram mais cedo que o ataque não causou estragos nem mortes.



O Ministério da Energia saudita afirmou que houve um ataque "vindo do mar" contra tanques de petróleo no porto de Ras Tanura. O governo saudita condenou o ataque. "Todos os indícios apontam para o Irã", afirmou um assessor da família real saudita informado sobre o assunto.



Autoridades do Irã ainda não haviam respondido a um pedido de comentários. Fonte: Dow Jones Newswires.