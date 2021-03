Mais de cem migrantes são resgatados nas ilhas Canárias

A guarda costeira espanhola resgatou 107 migrantes em botes nas águas das ilhas Canárias este fim de semana, informou um porta-voz neste domingo (7).



No total, 56 migrantes foram resgatados de duas embarcações no sábado.



Um bote foi encontrado nas águas da ilha de Tenerife com 15 homens a bordo, enquanto outro foi interceptado em frente à ilha de Gran Canária com 41 pessoas, todos da África subsaariana.



Neste domingo, a guarda costeira resgatou outras 51 pessoas em um bote encontrado nas águas da Gran Canária, acrescentou. A bordo estavam 49 homens e duas mulheres.



O arquipélago situa-se a mais de 100 quilômetros da costa marroquina, mas cruzar é muito perigoso por causa das fortes correntes, além do que os botes, em condições precárias, zarpam superlotados.



Nos dois primeiros meses deste ano, 2.341 migrantes chegaram às ilhas espanholas e no mesmo período do ano passado, 1.103, segundo dados do Ministério do Interior.