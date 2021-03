O ministro das Relações Exteriores britânico, Dominic Raab, exigiu neste domingo (7) o retorno "o quanto antes" ao Reino Unido da anglo-iraniana Nazanin Zaghari-Ratcliffe, que acaba de ser libertada da prisão no Irã, mas foi convocada novamente a comparecer à justiça.



Raab, em contato com sua família, informou no Twitter no domingo que a pulseira eletrônica já havia sido retirada da mulher, mas que ela seria "intimada novamente ao tribunal" no próximo domingo.



"O tratamento que o Irã continua a infligir a ela é intolerável", afirmou o ministro, pedindo para que Zaghari-Ratcliffe seja autorizada a retornar ao Reino Unido "o mais rápido possível" para se encontrar com sua família.



Nazanin Zaghari-Ratcliffe foi presa com sua filha em abril de 2016 no Irã, onde tinha ido visitar sua família, e foi posteriormente condenada a cinco anos de prisão, que terminou no domingo.



Acusada de tentar derrubar o regime iraniano, algo negado por ela, esta funcionária da Thomson-Reuters Foundation - uma filial filantrópica da agência anglo-canadense - passou vários anos em uma prisão em Teerã.



Na primavera passada, ela obteve uma autorização de saída temporária, mas com uma pulseira eletrônica, por causa da nova pandemia de coronavírus, e foi colocada em prisão domiciliar na casa de seus pais.



Nazanin Zaghari-Ratcliffe enfrentará um segundo julgamento no Irã por espalhar propaganda contra o regime, mas seu julgamento foi adiado no início de novembro, sem ter sido notificada de outra data até agora.



"A audiência da minha cliente para o segundo caso (...) foi marcada para 14 de março", informou seu advogado, Hojjat Kermani, à agência de notícias iraniana ISNA.



