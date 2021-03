O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou neste sábado (6) a aprovação no Senado do pacote de estímulo de 1,9 trilhão de dólares, do qual o país "precisa desesperadamente", segundo ele, para sair da crise provocada pela pandemia do coronavírus.



"Demos um passo gigante" para acudir os americanos, afirmou na Casa Branca Biden, que fez deste plano de estímulo maciço uma de suas promessas de campanha.