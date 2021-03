Depois de horas de debates, negociações e uma maratona de votação, o Senado dos Estados Unidos aprovou neste sábado (6) o plano de 1,9 trilhão de dólares promovido pelo presidente Joe Biden para reativar a primeira economia mundial, duramente afetada pelo coronavírus.



O projeto foi aprovado com os votos dos senadores democratas por 50 a 49.



O texto retornará na próxima semana à Câmara de Representantes, onde os democratas têm maioria e devem passá-lo rapidamente para que Biden possa sancioná-lo antes do dia 14 de março, data em que terminam os auxílios do pacote de ajuda anterior.