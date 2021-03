São Paulo volta à fase mais restritiva perante a pandemia

O estado de São Paulo, o mais rico e populoso do país, voltou neste sábado à "fase vermelha", referente às restrições para evitar o colapso de hospitais no período mais letal da pandemia no Brasil.



A fase de alerta máximo irá até 19 de março em todo o estado, com 46 milhões de habitantes (quase um quarto dos 212 milhões de brasileiros).



As ruas da capital econômica do país estavam praticamente vazias de carros e pedestres por causa do fechamento ao público de parques, bares, restaurantes, museus e lojas consideradas não essenciais, verificou a AFP.



Só funcionam os centros de saúde e alimentação, o transporte público, e algumas outras. Escolas e igrejas também foram consideradas como atividades essenciais, contanto que sigam os protocolos de saúde.



O governo do estado de São Paulo havia decretado na última quarta-feira o retorno durante duas semanas à 'fase vermelha' de restrições.



"Vamos enfrentar as duas piores semanas da pandemia no Brasil desde março do ano passado", quando a doença fez a primeira das hoje mais de 257.000 vítimas fatais pela covid-19 que o país acumula, declarou o governador João Doria.



"Estamos hoje em São Paulo e no Brasil à beira de um colapso da saúde", alertou Doria.



São Paulo, o estado mais rico e populoso do país, com 46 milhões de habitantes, também é o que registra o maior número de mortes (61.064) e de casos (2,1 milhões) desde o início da pandemia.



Sua rede hospitalar vive o momento de maior pressão ao longo de um ano, com 100% de ocupação dos leitos em unidades de terapia intensiva (UTI) em 19 centros estaduais de saúde.



Outros estados e municípios do país, incluindo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul, retomaram as medidas de restrição, com o fechamento total de atividades não essenciais até restrições por horários e toque de recolher noturno.



A situação da saúde no país "é muito grave", afirmou na sexta-feira o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.



A média semanal de mortes no Brasil está acima de 1.000 desde 20 de janeiro, pela primeira vez desde agosto de 2020, e ultrapassou as 1.400 desde sexta-feira.



Até o momento 7,9 milhões de brasileiros (3,7% da população) já foram vacinados e apenas 2,6 milhões deles com a segunda dose.



Esse número é muito inferior ao do Chile, líder no processo de vacinação na região da América Latina, com 21,1% da população vacinada com ao menos uma dose, mas superior a outras grandes economias da região, como México (1,6%), Argentina (2,3%) e Colômbia (0,4%), segundo uma compilação de dados da AFP.