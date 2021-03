Devido a uma operação de manutenção técnica, serão suspensas todas as transmissões de texto, foto, vídeo e infografia nesta sexta-feira (5) entre as 22H45 GMT e as 23H15 GMT (19h45 e 20h15 de Brasília).



Faremos tudo o possível para reduzir ao mínimo o impacto no nosso trabalho editorial.



A manutenção não afetará o serviço de vídeo ao vivo da AFP, que funcionará normalmente.



Pedimos desculpas pelos incômodos causados.



afp