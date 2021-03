Diretor da OMS adverte o Brasil que situação da pandemia 'é muito séria'

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advertiu nesta sexta-feira (5) o Brasil que a situação sanitária "é muito séria" e instou o país a tomar "medidas agressivas" para conter o novo repique da pandemia do coronavírus.



"A situação é muito séria e estamos muito preocupados. As medidas sanitárias tomadas pelo Brasil devem ser agressivas, ao mesmo tempo em que avança na vacinação", disse o chefe da OMS durante coletiva de imprensa.



"A preocupação não gira apenas em torno do Brasil, mas também dos vizinhos do Brasil, é quase a América Latina como um todo, muitos países, exceto dois mais ou menos", alertou o diretor da OMS.



"Se o Brasil não levar isso a sério, isso afetará todos os vizinhos e além, então não se trata apenas do Brasil, acho que diz respeito a toda a América Latina", disse ele.



O diretor da OMS comparou a situação do Brasil com a de outros países onde se observaram "tendências de queda" e disse que no gigante sul-americano a situação era "de alta ou simplesmente estável", por isso Brasília "tem que levar isso muito a sério".



- Forte aumento -



Com 262.770 mortes por covid-19 (1.800 nas últimas 24 horas), o Brasil é o segundo país do mundo mais afetado pela pandemia, superado apenas pelos Estados Unidos (520.563 mortes), segundo balanço da AFP baseado em dados oficiais.



Nos últimos dias, o Brasil registrou recordes consecutivos de mortes por covid-19 em um único dia (1.641 na terça, 1.910 na quarta).



O total de casos no país chegou nesta sexta-feira a 10.869.227 (com 75.495 novos contágios nas últimas 24 horas).



A média semanal de mortes está acima das 1.000 desde 20 de janeiro, pela primeira vez desde agosto de 2020, e ultrapassa 1.400 desde a última sexta-feira.



O aumento é efeito, segundo os especialistas, da falta de distanciamento social durante as festas de final de ano e das aglomerações durante o verão e o carnaval, apesar deste último ter sido proibido oficialmente.



Alguns estudos também apontam para a nova variante do coronavírus da Amazônia, chamada de P.1, duas vezes mais contagiosa, já detectada em 17 estados e que causa alarme em todo o mundo.



Cientistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Ministério da Saúde, também detectaram uma mutação dessa variante na maioria dos pacientes de seis entre oito estados analisados.



- "A melhor aposta" -



Para evitar colapsos em seus hospitais, o Rio de Janeiro impôs restrições a bares e restaurantes a partir desta sexta-feira, que devem fechar às 20h, três horas a mais do que o que a prefeitura tinha determinado por decisão da justiça, além da proibição das atividades comerciais nas famosas praias da cidade e o funcionamento das boates, das rodas de samba e outras festas.



Enquanto isso, o estado de São Paulo, o mais rico e populoso do país - onde foram registradas 61 mil mortes - fortalecerá as medidas de enfrentamento à covid-19 a partir da 00h deste, e apenas as atividades essenciais serão permitidas, principalmente no âmbito da saúde, alimentação e transportes públicos, além de escolas e igrejas.



No país cujo presidente, Jair Bolsonaro, minimiza a pandemia e critica as medidas de isolamento por causa dos seus efeitos nocivos à economia, estados e municípios ordenam medidas de quarentena para impedir a propagação do vírus.



Por sua vez, Michael Ryan, responsável da OMS pelo programa de resposta a emergências, também presente na conferência, destacou a importância de não "baixar a guarda em outras áreas", como no distanciamento físico, se não se quiser que "a esperança proporcionada pela vacina seja desperdiçada".



O encarregado frisou que as medidas básicas de prevenção continuam sendo "a melhor aposta" para conter a contaminação, porém acrescentou que em países como o Brasil, com grande população urbana, é muito difícil manter o distanciamento ou usar máscara, se "não têm recursos para fazer isso sem o apoio do Estado".