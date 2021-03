Pesquisa indica confiança crescente dos americanos nas vacinas anticovid

Um número crescente de americanos planeja tomar a vacina contra a covid-19, enquanto cresce a confiança nos imunizantes, particularmente entre os afro-americanos, revelou uma pesquisa do Centro de Pesquisas Pew, publicada nesta sexta-feira (5).



Sessenta e nove por cento dos adultos entrevistados no mês passado pelo Pew disseram já terem sido vacinados ou que planejam fazê-lo - em novembro eram 60% os que diziam que pretendiam se imunizar.



Dos 69%, 19% disseram já ter recebido ao menos uma dose de uma vacina contra a covid-19.



Sessenta e um por cento dos afro-americanos consultados disseram que pretendem se vacinar, um crescimento expressivo em relação a novembro, quando 42% disseram planejar fazê-lo, informou o Pew.



A população afro-americana tem sido particularmente castigada pela pandemia do coronavírus, que matou mais de 520.000 pessoas nos Estados Unidos.



Os democratas são 27 pontos percentuais mais propensos do que os republicanos - 83% contra 56% - a afirmar que planejam ser ou que já foram vacinados, acrescentou o Pew.



Dois terços dos consultados disseram conhecer alguém que foi hospitalizado com covid-19 ou alguém que morreu da doença, uma cifra que chega a 78% entre os negros americanos.



Quarenta e nove por cento dos negros adultos consideram o coronavírus uma grande ameaça à sua saúde pessoal contra 26% dos adultos brancos, acrescentou o instituto de pesquisas.



Uma série de razões foi mencionada por 30% dos adultos que disseram não pretender se vacinar. Entre elas estão preocupações com os efeitos colaterais e a sensação de que as vacinas foram desenvolvidas e testadas rápido demais.



Feita com 10.000 pessoas, a pesquisa do centro de pesquisas Pew foi realizada entre 16 e 21 de fevereiro, antes da aprovação pelas autoridades americanas da última vacina contra a covid-19, da Johnson & Johnson.



Andy Slavitt, alto conselheiro da Casa Branca para a resposta à covid-19, disse nesta sexta-feira que mais de 82 milhões de doses de vacinas contra a covid foram aplicadas nos Estados Unidos - "mais do que em qualquer outro país do mundo".



"Cerca de 55% das pessoas com 65 anos ou mais tomaram pelo menos uma dose", disse Slavitt.