Tendência mundial de infecções por Covid-19 permanece estável

As infecções pelo novo coronavírus continuaram aumentando na Europa esta semana, mas, em nível mundial, a tendência permanece estável, segundo uma base de dados da AFP.



O número de casos diagnosticados, no entanto, reflete apenas parte do número real de casos e as comparações entre países devem ser feitas com cautela, uma vez que as políticas de testagem se diferenciam de um país para o outro.



Com 383.983 casos diários registrados esta semana, o indicador se estabilizou em relação à semana anterior, que apresentava uma tendência para a alta, após a queda registrada entre meados de janeiro e meados de fevereiro, segundo um balanço feito ontem pela AFP.



O número de novos casos diminuiu principalmente na América do Norte (-20%, 61.608 casos diários), África (-6%, 9.426) e Ásia (-4%, 31.406), tendo aumentado no Oriente Médio (+10%, 31.324), Europa (+8%, 157.760) e América Latina (+3%, 91.409).



Os Estados Unidos continuam sendo o país com maior número de casos registrados (28.827.140) e de mortos (520.356).



O número de óbitos caiu 7% esta semana, para 62.055 (em média 8.865 por dia).



As mortes caíram na América do Norte (-20%, 12.282 mortes), Ásia (-18%, 3.666), África (-14%, 2.151) e Europa (-4%, 22.795).



Ao contrário, as mortes semanais aumentaram no Oriente Médio (+ 9%, 1.824) e na América Latina e no Caribe (+ 3%, 19.425).



A pandemia desacelerou principalmente em Portugal, pela quarta semana consecutiva (-36%, 815 novos casos diários), Reino Unido (-34%, 6.685), Espanha (-25%, 4.487), Indonésia (-25%, 6.636) e Malásia (-24%, 2.035).



O número de infectados, por sua vez, cresceu em Hungria (+86%, 5.433 casos diários), Cisjordânia (+48%, 1.563), Estônia (+44%, 1.502), Jordânia (+41%, 4.726 casos) e Polônia (+32%, 11.058 casos).