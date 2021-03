OMS: relatório sobre origem da covid na China deve sair na semana de 14 de março

A Organização Mundial da Saúde (OMS) negou que tenha cancelado plano de divulgar um relatório preliminar com as conclusões da investigação comandada pela entidade sobre as origens do coronavírus na China. Segundo representantes do órgão, a intenção é publicar o documento completo na semana de 14 de março.



Uma reportagem do jornal The Wall Street Journal, divulgada nesta sexta-feira, informou que as tensões entre americanos e chineses teria levado ao cancelamento do parecer. No entanto, em entrevista coletiva, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, prometeu transparência e garantiu o lançamento do relatório.