Economia irlandesa cresceu 3,4% em 2020, apesar da pandemia

Enquanto a economia de muitos países entrou em colapso devido à pandemia, a Irlanda viu seu PIB aumentar 3,4% em 2020, graças à atividade de várias multinacionais estabelecidas em seu solo, anunciou o ministro das Finanças, Paschal Donohoe.



País de 5 milhões de habitantes, a Irlanda registou um aumento de mais de 6% nas suas exportações, principalmente graças à atividade de grandes empresas internacionais dos setores farmacêutico e tecnológico, explicou Donohoe.



Muitas multinacionais, principalmente americanas, instalaram suas sedes mundiais ou europeias na Irlanda devido ao seu atraente sistema tributário.



Mas sua presença dificulta a leitura dos números do crescimento do país, que variam enormemente, contando ou não a atividade desses grupos.



Excluindo o efeito das multinacionais, o Produto Interno Bruto (PIB) irlandês caiu 5,4% em 2020, refletindo o impacto da crise da saúde nas empresas e nas famílias.



Os gastos do consumidor despencaram 9%, o dobro de 2009, durante a crise financeira internacional.