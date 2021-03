Príncipe Philip é transferido para outro hospital de Londres

O príncipe Philip, de 99 anos, marido da rainha Elizabeth II, foi transferido nesta sexta-feira (5) para um hospital particular em Londres, onde havia sido internado há 15 dias por uma infecção, após uma cirurgia cardíaca em outro estabelecimento médico, informou o Palácio de Buckingham.



"Após a cirurgia bem-sucedida no duque de Edimburgo no Hospital St Bartholomew na quarta-feira, Sua Alteza Real foi transferida para o Hospital King Edward VII esta manhã", informou o Palácio em um comunicado.



O príncipe, que comemora seu centenário em junho, vai ficar "vários dias internado para continuar o seu tratamento", acrescentou.



Hospitalizado desde 16 de fevereiro, o príncipe Philip foi transferido para o Hospital St Bartholomew, localizado no centro de Londres, na segunda-feira. Ele foi submetido a uma intervenção cirúrgica por um problema cardíaco neste estabelecimento, que possui o maior serviço cardiovascular especializado da Europa.



Esta transferência levantou temores de uma deterioração em seu estado de saúde, mas quarta-feira, sua nora Camilla, esposa do príncipe herdeiro Charles, indicou que apresentava "ligeira melhora".



Ele "às vezes sofre", acrescentou a duquesa da Cornualha, acrescentando: "Cruzamos os dedos".



- Tempestade -



Sua hospitalização acontece em meio a uma tempestade para a monarquia britânica, diante da crise provocada pela transmissão, no próximo domingo, de uma entrevista potencialmente explosiva do príncipe Harry, neto da rainha, e sua esposa Meghan Markle na televisão americana, quase um ano após sua retirada efetiva da monarquia e seu exílio na Califórnia.



Neste contexto conturbado, a rainha adquiriu dois novos corgis, sua raça favorita de cães, uma fonte de consolo.



Famoso por seu caráter forte, mas também por suas gafes e piadas de mau gosto, o príncipe Philip foi hospitalizado em fevereiro por "precaução" após sentir-se mal.



O Palácio de Buckingham especificou alguns dias depois que essa hospitalização se devia a uma infecção.



Seu filho Charles o visitou no primeiro fim de semana de hospitalização.



Casado desde 20 de novembro de 1947 com Elizabeth II, cinco anos mais jovem que ele e rainha desde 1952, o príncipe Philip quebrou o recorde de longevidade para todas os cônjuges de monarcas britânicos em 2009.



Tendo participado de mais de 22.000 compromissos públicos oficiais desde a ascensão de sua esposa ao trono em 1952, o duque se aposentou da vida pública em agosto de 2017.



Desde então, foi hospitalizado várias vezes, a última, em dezembro de 2019, por "problemas de saúde pré-existentes".



Em janeiro de 2019, ele se envolveu em um acidente de carro quando o Land Rover que conduzia colidiu com outro veículo ao sair de uma estrada perto de Sandringham.



Philip saiu ileso, mas foi forçado a parar de dirigir.



Devido à pandemia do coronavírus, ele passou o último ano confinado no Palácio de Windsor com a rainha, exceto por uma estadia de verão em seu castelo escocês de Balmoral.



A monarca e seu marido foram vacinados em janeiro contra a covid-19. Elizabeth II não visitou o duque no hospital.



Philip nasceu em Corfu em 10 de junho de 1921, com os títulos de príncipe da Grécia e Dinamarca. Quando tinha 18 meses, seu tio rei da Grécia foi obrigado a abdicar, e seu pai foi exilado do país após a guerra greco-turca. Junto aos seus pais e suas quatro irmãs, Philip fugiu a bordo de um navio do Exército britânico.



Após estudar em um internato na Escócia, em 1939 entrou no Royal Naval College de Dartmouth, no sul da Inglaterra. Foi nessa época que conheceu a então princesa Elizabeth, com quem tem quatro filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward.