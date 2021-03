O papa Francisco defendeu nesta sexta-feira (5) em Bagdá a "luta contra a corrupção" e os abusos de poder, e pediu o fim da "violência", dos "extremismos" e "intolerâncias", no início de sua histórica visita ao Iraque.



"É preciso construir justiça, fazer crescer a honestidade, a transparência e fortalecer as instituições", disse ele.



"Chega de violência, extremismos, facções, intolerâncias", clamou neste país, um dos mais corruptos do mundo e dilacerado há 40 anos pela violência.