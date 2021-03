Americana mais jovem a ir para o espaço também é sobrevivente do câncer

(foto: AFP PHOTO / Mike BROWN)

No fim do ano, Hayley Arceneaux se tornará a americana mais jovem a visitar oentre os primeiros turistas espaciais a viajar sem a companhia de astronautas profissionais. Mas suas conquistas não acabam aí. A jovem de 29 anos superou um câncer infantil que lhe roubou o sonho de ser astronauta.Por causa do câncer ósseo, já superado, Arceneaux tem hastes de aço na perna esquerda que, até pouco tempo atrás, reduziram a zero suas chances de viajar ao espaço.Até entrar em cena Jared Isaacman, um jovemamericano apaixonado pela exploração espacial, que decidiu pagar do próprio bolso o aluguel de um foguete SpaceX Falcon 9 e levar com ele outras três pessoas, Arceneaux entre elas.Arceneaux disse que espera ser uma inspiração "pelo precedente que marcará e porque ajudará a que outras crianças que estão passando por um tratamento possam pensar no futuro", disse.De fato, ela foi a primeira pessoapara a Inspiration4, como foi batizada esta missão sem precedentes que será lançada no final de 2021.A jovem foi tratada quando criança no Hospital de Pesquisa Infantil St. Jude's em Memphis, no Tennessee, especializado em doenças infantis, inclusive o câncer que aIsaacman espera arrecadar 200 milhões de dólares para o hospital com essa missão espacial. "No começo de janeiro recebi um telefonema bastante insperado do St. Jude's... E basicamente me disseram: 'Quer ir ao espaço?'", contou Arceneaux à AFP."Em seguida, disse-lhes: 'Sim, sim, absolutamente!'", disse Arceneaux, que agora trabalha como assistente médica no mesmo hospital que aQuando era criança, ela visitou o centro espacial da Nasa em Houston, Texas. "Logicamente, queria ser astronauta", disse. "Mas meses depois fuicom câncer e isso realmente mudou todo o meu mundo"."Até agora, os astronautas tinham que ser perfeitos fisicamente, algo que eu não podia cumprir pelas cirurgias que fiz na minha perna. E isso é o que metanto dessa missão, o fato de que está abrindo a viagem espacial para todos", disse Arceneaux."Ser a americana mais jovem a ir ao espaço é uma grande honra, mas, honestamente, o que mais me entusiasma é ser a primeirade câncer pediátrico a ir ao espaço", disse."Adoraria inspirar meus pacientes a sonhar grande e a não se limitarem. E realmente espero mostrar-lhes, enquanto estiver no espaço, quetudo é possível", acrescentou.Um dos assentos restantes na missão será rifada entre doadores do St. Jude's.O outro assento será escolhido por um painel deque utilizam uma ferramenta de comércio eletrônico da empresa de Isaacman, a Shift4 Payments.Os dois serão anunciados em março e começarão a treinar com Isaacman e Arceneaux. "Antes de mais nada, faremos o treinamento de centrifugação paranosso corpo para as forças G que vamos sentir", explicou ela.Mas, enquanto isso, Arceneaux diz ter "um monte de"."Do que vou vestir no espaço ao que vou comer e até se vou poder me maquiar", acrescentou."São perguntas bobas, mas também quero saber como isso vai funcionar, como o foguete sobe, como vamos orbitar a Terra", acrescentou.A SpaceX informou que durante a missão de vários dias, osvão orbitar o planeta a cada 90 minutos.A missão chegará ao espaço naDragon da SpaceX, a mesma que levou com sucesso quatro astronautas à órbita terrestre e à Estação Espacial Internacional em meados de 2020.Depois da missão, o foguete reentrará na atmosfera para pousar mo mar em frente àda Flórida.