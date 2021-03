França e Suriname alcançam acordo sobre delimitação de fronteira

França e Suriname concluíram um acordo de delimitação de fronteiras que vai facilitar a luta contra o tráfico de ouro em uma região onde atual 10.000 garimpeiros procedentes do Brasil, informou o ministério de Assuntos Estrangeiros em Paris.



"É um avanço considerável, era preciso esclarecê-lo, era a condição para que houvesse uma verdadeira cooperação na fronteira" entre o país sul-americano e o departamento francês da Guiana, reagiu a pasta ao anunciar a assinatura em breve de um acordo com o colega surinamês, Albert Ramdin.



Esta assinatura, que se refere às "ilhas dos rios Maroni e Lawa", deveria ocorrer "nas próximas semanas", disse nesta quinta-feira à AFP uma fonte diplomática.



A fronteira, de 500 quilômetros, continua sem delimitação em sua totalidade. Só alguns trechos foram demarcados em textos internacionais de 1891 e 1915.



Este esclarecimento facilitará "a luta contra o tráfico ilegal de ouro, uma chaga sanitária e ambiental", disse a chancelaria francesa.



Na Guiana, território francês na América do Sul, esta luta mobiliza a cada dia centenas de soldados, policiais, agentes alfandegários, gendarmes e guardas florestais em um território do tamanho de Honduras.