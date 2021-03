A corte de apelações de Paris deverá anunciar sua decisão em 12 de maio sobre se Airbus e Air France deverão ou não ser julgadas pela queda do voo Rio-Paris em 2009, informou nesta quinta-feira (4) à AFP uma fonte judicial.



Um arquivamento do caso, contestado pelas famílias das vítimas e o Ministério Público, foi acordado em 2019 com a companhia aérea e a fabricante na investigação sobre a tragédia do voo AF447, que caiu no meio do Atlântico em 1º de junho de 2009. As 228 pessoas a bordo, de 34 nacionalidades, morreram no acidente, o mais fatal da história da companhia francesa.



AIRBUS GROUP



AIR FRANCE-KLM