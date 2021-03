Dez soldados morrem em queda de helicóptero militar na Turquia

Dez soldados turcos morreram nesta quinta-feira (4) depois que o helicóptero que os transportava caiu no sudeste da Turquia, informou o Ministério da Defesa, dizendo que foi um "acidente".



"Nove soldados heroicos morreram como mártires e quatro ficaram feridos neste acidente", disse o ministério em um comunicado, acrescentando que o acidente ocorreu na região de Bitlis.



Posteriormente, o ministério acrescentou uma décima vítima ao balanço de mortos.



Segundo a mesma fonte, o helicóptero - um Cougar fabricado pela Airbus - saiu da cidade de Bingol com destino a Tatvan pouco antes das 08h00 (horário de Brasília) e desapareceu do radar meia hora depois.



As autoridades conseguiram localizar o local do acidente após enviar drones, um avião de reconhecimento e outro helicóptero.



O Exército turco realiza frequentemente operações no sudeste do país contra o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), grupo classificado como "terrorista" por Ancara e seus aliados ocidentais.



Em 2017, um helicóptero militar caiu na província de Sirnak, na fronteira entre Síria e Iraque, matando 13 pessoas.