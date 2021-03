Justiça de Hong Kong mantém na prisão 32 dos 47 militantes pró-democracia julgados

Um juiz de Hong Kong decidiu, nesta quinta-feira (4), manter na prisão 32 ativistas pró-democracia acusados de subversão e libertar outros 15 sob fiança, após quatro dias de audiências.



A polícia acusou 47 dos dissidentes mais conhecidos do território semi-autônomo de "conspiração para cometer subversão", no uso mais amplo da polêmica lei de segurança nacional que Pequim impôs a Hong Kong no ano passado.



Os detidos representam um amplo espectro da oposição na ilha, desde advogados pró-democracia a acadêmicos, assistentes sociais e jovens ativistas.



As audiências dos últimos dias demonstraram as profundas mudanças que a lei de segurança nacional começou a criar neste centro financeiro global.



Nesta quinta, após horas de argumentos da acusação e da defesa, o juiz Victor So ordenou que 32 integrantes do grupo voltassem para a prisão.



"O tribunal considera que não há motivos suficientes para pensar que vocês não continuarão cometendo atos que colocam em risco a segurança nacional", disse o juiz, rejeitando os pedidos de libertação.



Os outros 15 réus foram libertados sob fiança com limitações estritas. A acusação imediatamente apelou desta decisão.