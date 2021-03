Netflix lança 'Fast Laughs', recurso similar ao TikTok

A Netflix adicionou nesta quarta-feira (3) o recurso "Fast Laughs" ao seu aplicativo para iPhone, disponibilizando vídeos curtos e ágeis de humor, em uma jogada contra a popular plataforma TikTok.



Ao clicar na aba Fast Laughs (Risadas Rápidas) incluída ao app, o usuário acessa uma sequência de trechos engraçados de filmes, sitcoms, shows de stand-up e outros programas, de acordo com a Netflix.



"Quer ver algo engraçado?", perguntou retoricamente o serviço de streaming em uma postagem em seu blog. "Na Netflix, essa perguntinha abre muitas possibilidades, desde séries e filmes hilários até especiais de stand-up de morrer de rir."



Os clipes da Fast Laughs sairão do vasto catálogo de comédias da Netflix, incluindo séries como Eu Nunca e Big Mouth e shows de humoristas como Kevin Hart e Ali Wong, de acordo com a empresa do Vale do Silício.



"Esta é a parte em que temos que dizer que nem todos os clipes serão apropriados para todos os públicos", apontou a Netflix no post.



O Fast Laughs está disponível para usuários de iPhone em alguns países. A gigante do streaming disse que em breve começará a testá-lo em dispositivos móveis com Android.



O novo recurso parece ser projetado para atrair os fãs do popular TikTok e segue uma tendência de entretenimento em vídeo servido aos espectadores em doses rápidas.



Os YouTube Shorts - clipes do site de compartilhamento de vídeos destinados a competir com o TikTok - acumulavam 3,5 bilhões de visualizações por dia durante o teste beta na Índia, indicou o chefe da plataforma no mês passado.



O Instagram, cujo dono é o Facebook, respondeu à popularidade do TikTok com sua própria ferramenta para pequenos vídeos dinâmicos chamada Reels em agosto do ano passado.



E em novembro, o Snapchat lançou o Spotlight, um feed público de conteúdo produzido por usuários.



