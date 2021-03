Oito feridos na Suécia em suposto 'ataque terrorista' (polícia)

Oito pessoas foram feridas, duas delas gravemente, durante um ataque com arma branca nesta quarta-feira (3) em uma cidade do sul da Suécia, anunciou a Polícia, alertando sobre um provável "ataque terrorista".



O suspeito, um homem na casa dos 20 anos, foi baleado na perna por policiais e detido em Vetlanda, informaram as autoridades.



O agressor tinha uma "arma cortante" nas mãos, disse à AFP um porta-voz da polícia, Kristian Ljungberg. Segundo a mídia local, era uma faca.



A polícia inicialmente descartou a pista terrorista, mas depois afirmou que suspeitava que fosse um "crime terrorista".



"Estes são acontecimentos terríveis e toda a minha solidariedade vai para as vítimas e seus parentes. No momento não sabemos exatamente o que aconteceu e qual foi a razão", disse o ministro do Interior, Mikael Damberg, em um comunicado.



Os serviços de inteligência suecos consideram a ameaça terrorista alta.



O país sofreu dois ataques nos últimos anos. Em 2017, um requerente de asilo uzbeque que teve seu pedido rejeitado matou cinco pessoas ao atropelá-las com um caminhão roubado em Estocolmo. Ele foi condenado à prisão perpétua em junho de 2018.



Em dezembro de 2010, um homem tentou um ataque suicida a bomba também na capital, mas causou apenas ferimentos leves.