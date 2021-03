Um trabalhador civil que morreu nesta quarta-feira (3) em decorrência de uma parada cardíaca durante um ataque com foguetes a uma base iraquiana que abriga tropas da coalizão internacional antijihadista no Iraque era um cidadão americano, informou o Pentágono.



"Não há informações de feridos entre membros do serviço americano. Um trabalhador civil terceirizado americano sofreu um ataque cardíaco enquanto se refugiava e infelizmente faleceu pouco depois", disse o Pentágono em um comunicado sobre o ataque contra a base Ain Al Asad, no oeste do Iraque.