Terremoto de 6,3 graus na região central da Grécia

Um terremoto de 6,3 graus, de acordo com o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS), foi registrado nesta quarta-feira perto da cidade grega de Larissa (região central do país), causando 11 feridos e danos em edifícios.



O terremoto foi sentido no centro e norte da Grécia.



De acordo com as primeiras informações do observatório geodinâmico de Atenas, o epicentro foi localizado 21 quilômetros ao sul da localidade de Elassona, perto de Larissa, e a 350 km de Atenas.



Pelo menos cinco tremores secundários de magnitudes entre 3,4 e 5,7 foram sentidos na hora seguinte.



Um dos feridos está em estado grave após ser atingido por fragmentos de uma parede que caiu em Larisa.



As cidades de Damasi, Mesohori e Tyrnavos, onde há uma grande falha, são as mais atingidas, segundo os especialistas.



Na região da Tessália, mais de uma centena de edifícios foram afetados, incluindo igrejas e escolas, de acordo com as primeiras estimativas comunicadas à AFP pelo governador, Costas Agorastos.



"Foi um terremoto muito forte. As torres das duas igrejas foram seriamente danificadas. As casas em Damasi são velhas e estão danificadas", disse um morador de Larisa à rádio.



A Grécia é atravessada por grandes falhas geológicas e os terremotos são frequentes, especialmente no mar, e a maioria não causa vítimas.



O último terremoto mortal na Grécia, de magnitude 7, data de 30 de outubro de 2020 no Mar Egeu, entre a ilha grega de Samos e a cidade turca de Izmir.



Dois adolescentes perderam a vida na ilha grega, enquanto, na Turquia, o terremoto deixou 114 mortos e 1.035 feridos.



O terremoto mais mortal das últimas três décadas na Grécia foi o terremoto de 1999 perto de Atenas, com uma magnitude de 5,9 e que matou 143 pessoas.