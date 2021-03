Fiat Chrysler resiste à crise e registra lucro líquido em 2020

A montadora ítalo-americana Fiat Chrysler (FCA) anunciou nesta quarta-feira um lucro líquido de 24 milhões de euros (quase 29 milhões de dólares) em 2020, o que demonstra que o grupo resistiu à crise do coronavírus no sector.



O lucro, porém, é muito inferior ao registrado em 2019 (2,7 bilhões de euros, 3,26 bilhões de dólares).



O faturamento anual da fabricante de marcas como Fiat, Jeep, Chrysler, Maserati, Alfa Romeo ou Ram caiu 20%, a 86,67 bilhões de euros (104,675 bilhões de dólares).



A montadora vendeu 3,43 milhões de veículos no ano passado, uma queda de 22%, "devido às perturbações na produção e na demanda" provocadas pela pandemia de coronavírus.



A união entre FCA e PSA criou a empresa Stellantis, o quarto maior grupo mundial em número de veículos vendidos e o terceiro em faturamento, atrás da japonesa Toyota e da alemã Volkswagen.



