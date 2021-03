Foguetes atingem base no Iraque que abriga soldados americanos antes da visita do papa

Ao menos 10 foguetes caíram nesta quarta-feira (3) em uma base que abriga soldados americanos na região oeste do Iraque, dois dias antes de uma visita histórica visita do papa Francisco ao país, informaram fontes das forças de segurança.



Os 10 foguetes caíram na base de Ain Al Asad. Vários projéteis atingiram a área em que ficam os soldados americanos da coalizão internacional antijihadista.



Um funcionário civil terceirizado da coalizão internacional antijihadista no Iraque morreu vítima de ataque cardíaco após o ataque.



O governo não informou se o funcionário era iraquiano ou estrangeiro.



"As forças de segurança iraquianas iniciaram uma investigação", afirmou no Twitter o coronel Wayne Marotto, porta-voz americano da coalizão internacional.



O ataque, o mais recente de vários do mesmo tipo cometidos nas últimas semanas, mostra a dificuldade logística de organizar a visita do papa ao Iraque, que começará na sexta-feira.



Além das restrições de saúde provocadas pela pandemia de covid-19, o cenário é marcado pelas tensões entre as duas potências mais influentes no Iraque: Irã e Estados Unidos. Todos os elementos transformam a viagem de Francisco em uma verdadeira corrida de obstáculos.



Washington acusa com frequência as facções armadas pró-Irã como responsáveis por ataques com foguetes.



Fontes das forças de segurança iraquianas explicaram que os projéteis foram lançados a partir de uma localidade próxima da base. Fontes ocidentais identificaram os foguetes como "Grad", concretamente do tipo "Arash", de fabricação iraniana e mais potentes que os usados recentemente.