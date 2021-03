Mais de 200 migrantes menores de idade alojados em uma instalação na fronteira sul dos EUA

Diante do aumento de migrantes menores desacompanhados na fronteira sul dos Estados Unidos, o governo do presidente Joe Biden reabriu um centro de recepção temporário que nesta terça-feira (2) abrigava mais de 200 adolescentes, informou o Departamento de Saúde e Serviços Humanos.



A instalação, localizada em Carrizo Springs, Texas, destinava-se inicialmente a abrigar trabalhadores de petróleo e foi usada para abrigar jovens migrantes em julho de 2019, durante o mandato do ex-presidente Donald Trump.



Diante do "número crescente" de crianças desacompanhadas, bem como das restrições de estruturas devido à pandemia do coronavírus, o governo Biden reabriu as instalações em 22 de fevereiro.



Nesta terça-feira, 214 adolescentes de 13 a 17 anos viviam lá, informou o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) em um comunicado.



A abertura dessas instalações, com capacidade para abrigar 700 pessoas, é uma preocupação de ativistas e organizações pelos direitos dos imigrantes.



"O Centro de Detenção de Carrizo Springs não pode se tornar o 'status quo' para crianças", disse a Anistia Internacional.



Em uma entrevista no fim de semana, Biden disse que esperava poder fechar as instalações rapidamente.



O número de migrantes menores de idade que chegam desacompanhados à fronteira dos Estados Unidos com o México caiu para um mínimo de 741 em abril de 2020 e, desde então, tem aumentado continuamente, chegando a 5.871 em janeiro.



As chegadas representam "um desafio na fronteira que estamos administrando", disse o secretário do Interior, Alejandro Mayorkas, na segunda-feira, negando que haja uma crise na fronteira.



O HHS planeja acelerar o processo de verificação dos "patrocinadores", geralmente membros da família com quem migrantes menores desacompanhados podem se encontrar.



Isso reduziria o tempo de sua estadia na instalação e evitaria a superlotação se o número de chegadas permanecer alto.