Colisão entre veículo superlotado e caminhão deixa 15 mortos na Califórnia

Umaentre umde passageirose umdeixou pelo menosna manhã desta terça-feira (2) no sul da, de acordo com hospital que recebeu algumas das vítimas do acidente."Acreditamos que havia 27 passageiros no SUV [veículo 4x4] que colidiu com um semirreboque cheio de cascalho", disse Judy Cruz, chefe de emergências do centro médico El Centro, perto da fronteira dos Estados Unidos com o México.Segundo Cruz, pelo menos 14 passageiros morreram no local do acidente e outro depois de dar entrada no hospital, onde outras seis pessoas deram entrada na emergência.Ao menos outras cinco vítimas da colisão, ocorrida em circunstâncias ainda a determinar, foram evacuadas de helicóptero para outros hospitais da região, informou Cruz durante coletiva de imprensa pela internet.De acordo com um membro da polícia rodoviária da Califórnia, Jack Sanchez, em declarações ao jornal USA Today, o SUV envolvido no acidente é um Ford Expedition, modelo com capacidade máxima para oito passageiros, segundo a página da fabricante.O acidente ocorreu pouco após as 06h da manhã na rodovia nacional 115, perto de Holtville, dez quilômetros ao norte da fronteira entre os Estados Unidos e o México, segundo os serviços de resgate.As primeiras imagens da colisão divulgadas por veículos de imprensa locais mostram um caminhão encrustado na lateral de um grande SUV bordô, aparentemente com placa da Califórnia. A cabine do caminhão ficou quase intacta, mas o outro veículo, embora tenha se mantido sobre as quatro rodas, ficou muito danificado.O motorista do caminhão sofreu "múltiplos ferimentos", segundo a polícia rodoviária.