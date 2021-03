Festival Primavera Sound de Barcelona cancela edição 2021

O festival de música Primavera Sound de Barcelona, um dos maiores da Espanha e da Europa, anunciou nesta terça-feira o cancelamento da edição 2021, prevista para junho, devido à pandemia, que já havia provocado o cancelamento em 2020.



"Com muita tristeza, devemos comunicar que o 20º aniversário do Primavera Sound Barcelona está adiado para 2022 por motivos de força maior", afirma o festival em um comunicado.



A decisão responde à "incerteza" a respeito das restrições ligadas à pandemia e à impossibilidade de saber se permanecerão vigentes nas datas do festival, de 2 a 6 de junho.



"Isto faz com que não possamos trabalhar com normalidade na preparação do festival nem garantir que, quando a data chegar, possa ser celebrado", afirma o comunicado.



"Tentamos de tudo", lamentam os organizadores, que em dezembro organizaram um evento piloto com um show para 500 pessoas em Barcelona.



Os espectadores foram submetidos a um teste de antígenos e assistiram ao show de máscara. Oito dias depois, nenhuma pessoa havia sido infectada pelo coronavírus.



O Primavera Sound se une a outros festivai como o de Glastonbury no Reino Unido, um dos mais populares do mundo, que no fim de janeiro anunciou o cancelamento da edição de 2021 prevista para junho.