As forças de segurança birmanesas dispararam munição real, nesta terça-feira (2), contra os manifestantes antigolpistas na cidade de Kalay, no noroeste, e várias pessoas ficaram feridas, três delas em estado muito grave - informaram fontes médicas à AFP.



"Cerca de 20 pessoas foram feridas" pelas forças de segurança em Kalay, disse um socorrista.



"Três (pessoas), alcançadas por balas reais, têm que ser operadas urgentemente e se encontram em estado crítico", disse um médico do hospital para onde foram levadas.