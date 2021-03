Petróleo cai em mercado atento à reunião da Opep+

Os preços do petróleo começaram a semana em baixa nesta segunda-feira (1), em um mercado que espera a reunião de países produtores no âmbito da Opep+ na quinta-feira, que avaliará os níveis de produção do cartel e seus parceiros.



Assim, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio perdeu 1,13% a 63,69 dólares em Londres.



Enquanto isso, o barril de WTI para entrega em abril recuou 1,40% a 60,64 dólares em Nova York.



Em sua segunda cúpula do ano, os membros da Opep e seus sócios reunidos na Opep+, deveriam "devolver ao mercado mais barris no próximo mês depois das recentes altas de preços", disse Robbie Fraser, da Schneider Electric.



Alguns observadores arriscam um volume adicional de 1,5 a 2 milhões de barris diários, depois dos cortes decididos no ano passado em meio à queda do consumo e dos preços pela pandemia do coronavírus.