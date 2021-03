Com uma indústria 'afundada', a Venezuela perde o trem da alta do petróleo

Com uma indústria petrolífera devastada e duras sanções dos Estados Unidos que dificultam o comércio de petróleo, a Venezuela perderá o trem da alta dos preços, que está levando o ouro negro a seus níveis mais altos em um ano após o impacto da pandemia, concordam analistas.



O preço da cesta da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) ficou em média 54,38 dólares por barril em janeiro, enquanto o petróleo de referência da Venezuela, Merey, ficou em 37,40 dólares.



O petróleo é o principal produto de exportação e fonte de divisas da Venezuela.



A capacidade da indústria venezuelana de aproveitar a alta de preços impulsionada pela onda de frio que paralisou as principais regiões petrolíferas dos Estados Unidos está em questão, destacou o assessor de petróleo Carlos Mendoza Potellá.



A produção da petroleira estatal PDVSA recuou aos níveis das décadas de 1930 e 1940. O abastecimento começou em 2021 com ligeira recuperação, segundo dados da Opep, mas mal chegou a 487 mil barris por dia em janeiro, longe dos mais de 3 milhões de barris que esta nação petrolífera colocou no mercado quando o presidente socialista Nicolás Maduro chegou ao poder em 2013.



Maduro prometeu elevar a produção para 1,5 milhão por dia neste ano, mas os especialistas estão céticos, em uma economia que amarga sete anos de recessão.



"É impossível (melhorar a produção) nas circunstâncias críticas em que se encontra a indústria do petróleo venezuelana, mesmo que amanhã as sanções sejam suspensas (...). Não estamos no piso, mas em uma cova", disse Mendoza o AFP.



"O impacto será bastante limitado", diz o especialista em petróleo Luis Oliveros.



"Há um limite (de possibilidade de aumento da produção) devido aos problemas que a PDVSA tem para vender seu petróleo por conta das sanções", explicou.



Anos de baixo investimento, má gestão e corrupção afundaram a indústria petrolífera da Venezuela, dizem os especialistas.



As sanções de Washington para tentar tirar Maduro do poder agravaram a situação com a proibição do comércio de petróleo venezuelano, em vigor desde abril de 2019.



"Chegamos a uma situação extrema com as sanções", diz Maduro. "Ficamos 14 meses sem vender uma gota de óleo."



A AFP tentou contatar, sem resposta, porta-vozes da PDVSA e do Ministério do Petróleo.



- "Investimentos maciços" -



O presidente espera que a polêmica lei antibloqueio, aprovada em outubro, redirecione a produção.



O texto lhe confere poderes especiais para "desaplicar" regras cuja validade seja "contraproducente" devido às sanções e, além disso, declara "secretos" todos os atos derivados da sua execução.



No entanto, o vácuo entre promessas e ações é grande.



O Instituto Baker da American Rice University estimou que a Venezuela poderia aumentar sua produção para cerca de 1 milhão de barris por dia em curto prazo e recuperar um nível de 2,5 a 3 milhões em uma década. No entanto, indica que a indústria "requer investimentos maciços" entre 10.000 e 12.000 milhões de dólares anuais.



"Diante do colapso da PDVSA e da enorme dívida externa do país, que ultrapassa os 140 bilhões de dólares, o esforço de investimento deve ser feito em grande parte por empresas estrangeiras, incluindo os Estados Unidos", acrescenta em relatório.



Maduro, que convidou o governo Joe Biden a "um novo caminho" nas relações Caracas-Washington, disse que há "portas abertas" aos investidores.



Além disso, o "mercado natural" do óleo pesado venezuelano são os Estados Unidos, com toda a estrutura necessária para seu refino, afirma Oliveros.



A este diferencial devido às condições do complexo bruto pesado a ser refinado, devemos somar, segundo Martínez Potellá e Oliveros, os descontos que a Venezuela deve oferecer a empresas na Índia e na China, para onde redirecionou a produção que tradicionalmente envia aos Estados Unidos, e que temem as consequências das sanções.



Os tempos de boom vivido por uma década a partir de 2004, em que o país com as maiores reservas de petróleo recebeu 750 bilhões de dólares das exportações de petróleo, estão cada vez mais distantes.