ADF é suspeita da chacina de dez civis na RDC

Dez civis foram assassinados durante a madrugada deste domingo (28) na região leste da República Democrática do Congo (RDC), durante dois ataques atribuídos ao grupo Forças Democráticas Aliadas (ADF), de acordo com as Forças Armadas.



"Lamentamos o assassinato de oito civis, decapitados no povoado de Boyo, em Ituri, por parte das ADF (...), que também mataram à balas dois civis a mais em Kainama", disse o tenente, Jules Ngongo, porta-voz do exército na província de Ituri (noreste) à AFP.



"A perseguição ao inimigo para limpar a região continua", garantiu.



Fontes administrativas e locais confirmaram ambos os ataques, informando ainda que os criminosos "incendiaram" casas.



O povoado de Kainama está localizado no extremo-norte da província de Kivu Norte, na fronteira com a de Ituri, somente a 5 km de Boyo.



As ADF, historicamente rebeldes muçulmanos de origem ugandesa, estão estabelecidas no leste da RDC desde 1995. Sem executar ataques em Uganda há muitos anos, estes grupos armados têm, frequentemente, cometido chacinas de civis indefesos na região de Beni e seus arredores desde outubro de 2014.