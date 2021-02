O papa Francisco condenou neste domingo o "vil sequestro" de 317 adolescentes na Nigéria, após a bênção do Angelus na praça de São Pedro do Vaticano.



"Uno minha voz a dos bispos da Nigéria para condenar o vil sequestro de 317 jovens garotas", afirmou o pontífice.



"Vamos rezar por estas jovens, para que retornem rapidamente para casa", disse Francisco aos fiéis, antes de ressaltar sua "proximidade" com as adolescentes e suas famílias.



Criminosos sequestraram na sexta-feira 317 adolescentes de um colégio interno em Jangebe, no estado de Zamfara (noroeste da Nigéria). Quase 50 jovens conseguiram escapar.



O sequestro das adolescentes foi o mais recente em uma longa série de crimes similares executados no centro e noroeste da Nigéria por grupos criminosos.