Embaixador do Vaticano no Iraque testa positivo para covid-19 antes da visita do papa

O embaixador do Vaticano em Bagdá, o núncio Mitja Leskovar, testou positivo para covid-19, informaram autoridades iraquianas, ao mesmo tempo que afirmaram que o resultado não terá nenhum impacto na visita do papa Francisco ao Iraque, que começa na sexta-feira.



Mitja Leskovar "testou positivo, mas isto não terá nenhum impacto na visita" do papa Francisco, de 5 a 8 de março, declarou à AFP uma fonte do governo do Iraque.



O país está preparado para receber o sumo pontífice, que fará uma visita sem precedentes na história do país, devastado por 40 anos de conflitos e violência.



Leskovar foi o responsável por viajar a diversas províncias iraquianas para organizar os preparativos da visita.



O papa Francisco, os clérigos e os jornalistas que o acompanharão na viagem foram vacinados contra a covid-19.



O Iraque, país de 40 milhões de habitantes, ainda aguarda a chegada das primeiras vacinas contra o coronavírus.



Recentemente, as autoridades decretaram medidas de confinamento para frear uma nova onda de contágios do vírus, que provocou mais de 692.000 casos e 13.300 mortes no país.