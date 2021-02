Trump fará primeiro discurso público após deixar presidência

O ex-presidente americano Donald Trump fará no próximo domingo o primeiro discurso público após deixar o cargo, durante a CPAC, grande reunião anual ultraconservadora que teve início nesta sexta-feira em Orlando, Flórida.



O Partido Republicano, entretanto, segue dividido, após a invasão ao Capitólio ocorrida em janeiro. Entre os aliados e opositores de Trump, circula a mesma pergunta: ele irá anunciar a candidatura para as eleições de 2024?



Em seu primeiro discurso desde 20 de janeiro, Trump falará sobre o futuro do Partido Republicano e do movimento conservador", indicaram à AFP fontes de sua equipe. Ele também deverá mencionar a imigração e "as políticas desastrosas" de seu sucessor, o democrata Joe Biden, envolvendo esse tema, assinalaram.



A popularidade do ex-presidente segue alta. "Muita gente em Washington quer apagar os últimos quatro anos", declarou hoje o senador Ted Cruz, durante um discurso acalorado. "Pois deixem-me lhes dizer uma coisa: Donald Trump não irá desaparecer!", afirmou, sem máscara, para um público em que poucos usavam a proteção.



"Não iremos retroceder aos anos de fracasso do establishment republicano", declarou, por sua vez, o governador da Flórida, Ron DeSantis. "Mas se nos dividirmos, perderemos", advertiu o senador Lindsey Graham, evidenciando as diferenças entre os republicanos, demonstradas, principalmente, quando 10 congressistas do partido acompanharam os democratas na condenação de Trump.



THE NEW YORK TIMES COMPANY