Barco comercial israelense sofre explosão no Golfo de Omã

Uma embarcação israelense foi alvo de uma explosão no Golfo de Omã, informaram nesta sexta-feira (26) a empresa proprietária do navio e outros grupos de vigilância marítima, que informaram não ter havido vítimas.



O MV Helios Ray, uma embarcação comercial que transporta veículos, "sofreu uma explosão no Golfo de Omã", informou a Dryad Global, uma empresa especializada em segurança marítima.



A embarcação viajava de Dammam, cidade portuária do leste da Arábia Saudita, até Singapura, informou a Dryad Global.



A explosão provocou "dois buracos de um metro e meio de diâmetro", explicou Rami Ungar, proprietário da embarcação, em declarações à rede pública israelense Kan.



"Não está claro" se a explosão foi provocada por um míssil ou por minas, acrescentou Ungar, admitindo que "não sabia" se o incidente estava relacionado com as tensões atuais entre o Irã e os Estados Unidos ou o fato de que se trate de uma embarcação israelense.