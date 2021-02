Grande iceberg se desprende na Antártica perto de estação britânica

Um iceberg do tamanho da região metropolitana de Londres se desprendeu da Antártica, perto de uma estação científica britânica que temia há muito tempo que isso acontecesse, anunciaram os cientistas nesta sexta-feira (26).



O bloco de gelo, de quase 1.270 km2, se separou do resto da calota na madrugada de sexta-feira, segundo os dados coletados pelos dispositivos britânicos instalados perto da estação.



Não representa uma ameaça para vidas humanas, já que as 12 pessoas que trabalhavam na estação Halley VI, situada a menos de 20 km da área de ruptura, foram evacuadas de avião em meados de fevereiro, informou em um comunicado a British Antarctic Survey (BAS), organização de pesquisa polar que opera a instalação.



"Nossas equipes estão há anos se preparando para que um iceberg se desprenda da plataforma de gelo de Brunt", explicou Jane Francis, diretora da BAS. As equipes controlam "diariamente" o progresso das falhas mediante "uma rede automatizada de dispositivos GPS de alta precisão ao redor da estação", explicou.



Esses dados, que foram enviados para a Universidade de Cambridge para análise, permitiram dar o alerta nesta sexta-feira sem que ninguém estivesse no local.



Já em 2017, a BAS decidiu reduzir a presença humana nesta estação construída em 2012 e deslocá-la alguns quilômetros, temendo que acabasse em um iceberg à deriva devido ao degelo causado pelas mudanças climáticas.



Foi uma "decisão sábia", afirmou Simon Garrod, diretor de operações da BAS. "Nosso trabalho agora é vigiar de perto a situação e avaliar qualquer impacto potencial deste desprendimento na plataforma de gelo restante", acrescentou.



Vários cenários são possíveis nos próximos meses: "ou o iceberg se afasta, ou encalha e fica perto da plataforma de gelo de Brunt", explicou Francis.