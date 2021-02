Imprensa britânica estava 'destruindo minha saúde mental', diz príncipe Harry

O princípe Harry da Inglaterra disse em uma rara entrevista que se afastou da vida da realeza porque a imprensa de seu país estava "destruindo" sua saúde mental, e revelou que assiste a série de televisão "The Crown".



Harry compartilhou alguns detalhes da nova vida de sua família em Los Angeles durante uma excursão pela cidade em um ônibus aberto com o apresentador de "The Late Late Show", James Corden.



"Todos sabemos como a imprensa britânica pode ser, e estava destruindo minha saúde mental", disse Harry, que se mudou para os Estados Unidos com sua esposa Meghan Markle no ano passado.



"Eu sentia que era tóxico. Então fiz o que todo marido faria, (...) tirar minha família da lá".



Em janeiro de 2020, o anúncio surpresa de que o casal abandonaria seus deveres reais causou um rebuliço na família real britânica. A imprensa britânica falou em um "Mexit".



Este mês, o Palácio de Buckingham anunciou que o casal deixaria de lado permanentemente seus deveres reais após um período de revisão de um ano.



A Rinha Elizabeth II ordenou ao duque e à duquesa de Sussex, como são formalmente conhecidos, que renunciassem aos títulos honorários e ao patrocínio.



"Nunca foi para ir embora", disse o príncipe Harry, de 36 anos, a Corden. "Foi uma retirada mais do que uma renúncia. Era um clima realmente dificil".



Harry tem um relacionamento difícil com os tablóides britânicos há muito tempo e culpa a imprensa por ter contribuído para a morte de sua mãe, a Princesa Diana, em um acidente de carro em 1997.



Este mês, Markle ganhou um processo contra a Associated Newspapers por publicar uma carta pessoal que ela escreveu ao pai, com quem tem um relacionamento difícil.



Harry disse que estava "mais confortável" com a descrição da família real na série de sucesso da Netflix "The Crown" do que com os artigos na imprensa sobre ele e sua família.



"Não é para ser notícia. É ficção", disse Harry sobre a série.



"É vagamente baseado na verdade. Claro, não é estritamente preciso, mas dá uma vaga ideia desse estilo de vida, das pressões para colocar as obrigações e o serviço acima da família e de tudo, o que pode resultar disso", ele adicionou.



Harry, o sexto na linha para herdar o trono, revelou que gostaria que o ator Damian Lewis o interpretasse nos próximos capítulos.



Durante a entrevista, ele também confessou que era a primeira vez que estava em um ônibus de teto aberto.



NETFLIX